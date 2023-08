Stiri pe aceeasi tema

- Sunt imaginile pe care polițiștii le analizeaza acum, ca sa ii prinda pe indivizi. Incendiul masiv a provocat intenționat a distrus ușile de la intrarea in magazin și o parte din vitrina. Din primele cercetari ale specialiștilor, cei doi barbați au folosit o substanța inflamabila ca sa aprinda vapaia.Oamenii…

- De trei zile, nori de fum se ridica deasupra intrarii in orașul Edineț. Motivul este reprezentat de groapa de gunoi a orașului care arde și pe care acum incearca sa o stinga echipele de pompieri. Locuitorii orașului care locuiesc in apropierea gunoiștii sint cei mai afectați. Oamenii cred ca problema…

- Atelier auto ILEGAL in Alba, depistat de polițiști: Trei tineri ar fi sustras piese auto de la autoturismele lasate la reparat. Cum i-au pedepsit oamenii legii Atelier auto ILEGAL in Alba, depistat de polițiști: Trei tineri ar fi sustras piese auto de la autoturismele lasate la reparat. Cum i-au pedepsit…

- Deputatul Cristian Ichim (REPER) critica in termen duri modul in care Primaria Bacau implementeaza proiectele europene in oraș, aratand ca lucrarile au inceput peste tot insa nu au fost duse la capat. „In plina vara torida, la inceputul vacanței, orașul Bacau arata ca un camp de razboi. Din cauza lucrarilor…

- 100 de familii social-vulnerabile din Gagauzia au primit intre 100 și 500 de dolari. Banii au fost imparțiți pe 14 iunie in cladirea Comitetului Executiv al Gagauziei, scrie nokta.md. Oamenii și-au aratat pașapoartele, au luat banii și au plecat. Intrebat ce masuri vor fi luate ca sa nu se mai repete…

- Inundațiile continua sa faca ravagii in Dolj. O femeie a fost luata pe brațe de jandarmi și salvata din calea apelor. Furtunile au provocat dezastru și in alte județe din sud-vestul țarii, aflate sub cod roșu de vreme rea. Ploile din ultimele zile au umflat apele raurilor, iar puhoaiele au intrat in…

- Un grup de elevi din cadrul Liceului Alexandru cel Bun din Cernauți au trecut pragul Direcției Silvice Suceava pentru a cunoaște diversitatea florei și faunei, reprezentata in Muzeul Cinegetic, amplasat in sediul instituției. Cu aceasta ocazie, s-au prezentat rezervațiile naturale existente și speciile…

- Scrisoarea unui veterinar a devenit virala și a starnit numeroase reacții, dupa ce o familie a decis s-o faca publica, in mediul online. Oamenii au eutanasiat cainele batran și, peste cateva zile, au primit un mesaj neașteptat.