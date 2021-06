Stiri pe aceeasi tema

- Alegeri locale in mai multe localitati ramase fara primari În 35 de localitati din 23 de judete au loc, astazi, alegeri locale pentru desemnarea unui nou primar. Este vorba de situatii în care câstigatorii scrutinului din toamna anului trecut fie au decedat, fie au optat…

- In peste 30 de localitati din 23 de judete au loc duminica alegeri locale partiale pentru primari si un consiliu local, informeaza AGERPRES . In 6 orase si 30 de comune cetatenii cu drept de vot sunt asteptati la urne, fiind organizate 176 de sectii de votare. Procesul de votare va incepe la ora 7,00…

- A 3.3-magnitude earthquake occurred on Wednesday morning, at 03:29hrs, EEST, local time, in the Vrancea seismic zone, Vrancea County, according to data published by the National Earth Physics Research-Development Institute (INCDFP). The earthquake occurred at a depth of 78 kilometres, 79 km East…

- Hidrologii au emis o noua avertizare de cod roșu de inundatii locale si cresteri importante de debite, cu depasiri ale cotelor de pericol pe raurile mici din bazinul Taita, judetul Tulcea, valabila in urmatoarele ore, potrivit News.Conform prognozei de specialitate, in intervalul 20 iunie, ora 15.00…

- Potrivit INFP, la ora 05:25:34 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 81km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 85km E de Brasov, 90km S de Bacau, 104km NE de Ploiesti, 111km V de Galati, 115km…

- O tanara de 18 ani, din Craiova, a murit dupa ce a fost lovita pe trecerea de pietoni de un barbat de 27 de ani din Maglavid. Accidentul s-a petrecut pe strada Calea Severinului din Craiova. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții IPJ Dolj, la fata locului s-au deplasat politistii care…

- Vicepresedintele CNCAV, Andrei Baciu anunta, joi, ca vor fi operationale 24 de centre de vaccinare cu serul produs de Johnson&Johnson in 20 de judete. Vaccinarea se face fara programare. Alte 20 de centre vor fi deschise in spitale. „Primele 24 de centre in care se foloseste vaccinul dezvoltat…

- Pana astazi, 2 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.057.655 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).995.506 pacienți au fost declarați vindecați.In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.083 de cazuri noi de persoane…