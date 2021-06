Stiri pe aceeasi tema

- Alegatorii comunei Sotrile au decis, astazi, ca Bogdan Davidescu merita fotoliul de primar al comunei. Alegerile locale partiale s-au desfasurat fara incidente, iar clasamentul este urmatorul: Bogdan Davidescu, independent - locul 1 PNL - locul 2 PMP - locul 3 AUR - locul 4 Davidescu a fost reconfirmat…

- Alegerile locale partiale se desfasoara fara incidente deosebite in ceea ce priveste asigurarea ordinii publice. Pe parcursul acestei zile, angajatii MAI au verificat si au gestionat cu celeritate toate sesizarile privind evenimentele electorale, in contextul organizarii alegerilor locale partiale din…

- MAI a primit circa 80 de sesizari, din care jumatate nu s-au confirmat. Cele mai multe se refera la fotogtrafierea buletinelor de vot. Zece persoane sunt cercetate penal pentru posibile infracțiuni. Amenzile aplicate se ridica la circa 25.000 de lei. Alegerile locale parțiale, care au avut loc duminica,…

- Ministerul Afacerilor Interne informeaza, intr-un comunicat de presa, ca 10 persoane sunt cercetate pentru savarsirea unor posibile fapte de natura penala avand legatura cu votarea la alegerile partiale de duminica, acestea referindu-se la coruperea alegatorilor, frauda la vot, impiedicarea dreptului…

- Un numar de 18 posibile fraude electorale au fost sesizate pana in prezent la nivelul Comandamentului format din structuri MAI pentru coordonarea alegerilor locale partiale pentru functia de primar al orasului Targu Bujor, infiintat la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Galati, informeaza,…

- Aproximativ 1.500 de politisti, jandarmi, pompieri si efective din cadrul altor structuri ale MAI sunt mobilizati, duminica, pentru asigurarea desfasurarii in conditii de siguranta a alegerilor locale partiale, care au loc in 36 de localitati din 23 de judete, informeaza Ministerul Afacerilor Interne…

- Autoritatea Electorala Permanenta a anuntat ca sambata va incepe campania electorala pentru alegerile locale partiale din 27 iunie. Aceasta se va incheia sambata, 26 iunie, la ora 7.00, potrivit news.ro. AEP reaminteste „ca regulile privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor…

- Anchetatorii de la DNA ar fi efectuat, miercuri, mai multe percheziții in județul Argeș și la ANPC Argeș in legatura cu pretinse fapte de corupție ce ar fi fost efectuate și de funcționari publici, transmit surse judiciare. Potrivit acestora, ancheta este in toi, mai multe persoane fiind audiate…