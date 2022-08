Stiri pe aceeasi tema

Un comisar european a denuntat miercuri comentariile de la Berlin ale presedintelui palestinian Mahmoud Abbas, care a comparat cu Holocaustul tratamentul aplicat palestinienilor de catre isralieni, relateaza DPA, potrivit Agerpres.Margaritis Schinas, comisarul european responsabil pentru combaterea…

Cancelarul german Olaf Scholz a declarat, miercuri, ca este "oripilat de remarcile scandaloase" facute la Berlin de presedintele palestinian Mahmoud Abbas, care a acuzat Israelul ca a comis "50 holocausturi" impotriva palestinienilor de-a lungul anilor, relateaza The Associated Press, potrivit Agerpres.…

Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a provocat un scandal marti, la Berlin, atunci cand a acuzat Israelul ca a comis un 'Holocaust' impotriva palestinienilor, transmite DPA, conform AGERPRES.

Comisia Europeana a estimat marti ca Produsul Intern Brut al Uniunii Europene va scadea cu 0,6% - 1% in cazul in care Rusia va opri complet furnizarea de gaze in Uniunea Europeana si statele membre nu actioneaza inainte sa se intample asta, asa cum a cerut Bruxelles-ul miercuri, relateaza agentia…

Constructorul de automobile electrice Tesla va intrerupe producția timp de doua saptamani la noua sa uzina de producție de langa Berlin incepand de luni, 11 iulie, a anunțat vineri ziarul Handelsblatt, citand un sindicat german de top.

Comisia Europeana (CE) considera ca ultimele modificari aduse sistemului judiciar polonez sunt insuficiente pentru a permite acordarea fondurilor UE menite sa stimuleze economia si sa sprijine redresarea in urma pandemiei de COVID-19, transmit dpa și Agerpres.

Presedintele american Joe Biden va calatori luna viitoare in Arabia Saudita si Israel, iar Casa Alba intentioneaza sa anunte calatoria in aceasta saptamana, potrivit unor surse, scrie Mediafax.