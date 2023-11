Stiri pe aceeasi tema

- Durata obisnuita a programului de lucru saptamanal al persoanelor cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Uniunea Europeana a fost de 37,5 ore, in medie, in anul 2022, arata datele publicate miercuri de Eurostat.Potrivit acestor date, exista diferente semnificative in randul statelor…

- Formația masculina de tenis de masa a Romaniei, pregatita de Andrei Filimon și din care face parte și tirgumureșeanul Szocs Hunor – fratele celebrei Szocs Bernadette, a obținut calificarea in „optimile" Campionatului European pe echipe, care se desfașoara la Malmo, in Suedia, in intervalul 10-17 septembrie.…

- Reprezentanții sistemului de justiție din Iran au confirmat, marți, in premiera, faptul ca un cetațean suedez se afla intr-o inchisoare din Iran. Detenția unui cetațean suedez care lucreaza pentru Uniunea Europeana a fost confirmata marți de justiția iraniana.„Cetațeanul suedez a fost incarcerat…

- Italienii Jannik Sinner si Matteo Berrettini au anuntat, joi, ca nu vor participa la faza grupelor Cupei Davis, care incepe martea viitoare. Primul este obosit, iar cel de-al doilea accidentat.Italia va avea ca adversare in grupe Canada (campioana en titre), Suedia si Chile, conform News.ro.…

- Compania britanica de aparare BAE Systems a infiintat o entitate locala in Ucraina si a semnat acorduri cu guvernul de la Kiev pentru a ajuta la cresterea furnizarii de arme si echipamente, transmite Reuters. Miscarea va permite BAE sa colaboreze direct cu Kievul pentru a explora potentiali parteneri,…

- Ajax Amsterdam a obtinut cea mai clara victorie din prima mansa a play-off-ului Europa League la fotbal, 4-1 cu Ludogoret Razgrad, joi seara, in deplasare, anunța Agerpres.In deplasare a castigat si Qarabag FK, 2-0 cu Olimpija Ljubljana, o victorie care ii face pe azeri favoriti la calificarea in…

- Chiar daca rata inflației a scazut in Uniunea Europeana, Ungaria, Slovacia, Polonia, Cehia și Romania sunt statele membre cu cele mai ridicate prețuri de consum, potrivit datelor Oficiului European pentru Statistica (Eurostat). In luna iulie, țarile membre cu cele mai ridicate rate anuale ale inflației…

- SPANIA - SUEDIA 2-1. Antrenorul spaniol Jorge Vilda (42 de ani) a beneficat de susținerea președintelui federației și acum i-a rasplatit increderea lui Rubiales. La 13 ani de la triumful naționalei masculine, La Furia Roja feminina joaca pentru titlu, dupa succesul dramatic cu Suedia din semifinale.…