- Rupert Murdoch și-a anunțat retragerea din funcția de președinte al Fox Corp și News Corp, la capatul a șapte decenii in care a creat un imperiu media care se intinde din Australia pana in Statele Unite, relateaza CNN, Reuters și The Guardian.Vestea vine la cateva luni dupa ce Murdoch, in varsta de…

- Un juriu l-a gasit pe fostul consilier pe probleme comerciale al lui Donald Trump, Peter Navarro, vinovat pentru doua acuzatii de sfidare a Congresului, dupa ce acesta a ignorat o citatie de a depune marturie cu privire la asaltul din 2021 asupra Capitoliului SUA, scrie Rador.Acuzatiile pot fi pedepsite…

- Procurorul general al statului New York (echivalentul procurorului general regional), Letitia James, a transmis sute de pagini de documente acuzatoare catre instanta suprema locala pentru a sustine plangerea civila pe care a depus-o in septembrie 2022 si prin care cere daune de 250 de milioane de dolari…

- O femeie a fost arestata miercuri in Texas pentru amenintari cu moartea impotriva judecatoarei federale ce va superviza procesul fostului presedinte american Donald Trump, acuzat ca a incercat sa modifice in favoarea sa rezultatele alegerilor din 2020, potrivit unor documente

- Fostul presedintele al SUA, Donald Trump, a anuntat, duminica, ca vrea sa o „recuze” pe judecatoarea care urmeaza sa-i supervizeze viitorul proces la Washington, in care e acuzat ca a incercat sa inverseze rezultatele la alegerile prezidentiale din noiembrie 2020 si a favorizat atacul impotriva Capitoliului…

- Fostul presedinte american Donald Trump a anuntat ca doreste recuzarea judecatoarei care urmeaza sa se ocupe de viitorul sau proces la Washington legat de incercarea sa de a inversa rezultatele alegerilor prezidentiale din noiembrie 2020 si de incurajarea luarii cu asalt a Capitoliului la 6 ianuarie…

- Fostul presedinte american Donald Trump a pledat, vineri, nevinovat in fata unor noi acuzatii legate de gestionarea documentelor clasificate dupa ce a parasit Casa Alba, informeaza news.ro.Donald Trump, favorit in cursa pentru nominalizarea republicana pentru alegerile prezidentiale din 2024, se…

- In lumea tot mai digitala de astazi, protecția datelor personale și confidențiale este esențiala. Cu toate acestea, documentele tiparite reprezinta inca o sursa semnificativa de informații sensibile. Astfel, distrugerea documentelor devine o necesitate pentru a evita orice posibilitate de furt de identitate…