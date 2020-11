Magnatul Ioan Niculae a fost internat, în stare gravă Deși a venit pe picioare, starea miliararului de 66 ani s-a inrautațit brusc, actualmente fiind hiperventilat la ATI, sub supraveghere medicala. Se pare ca omul de afaceri a contactat o forma severa a virusului. La echipa de fotbal pe care o finanțeaza, Astra Giurgiu, s-au inregistrat mai multe cazuri de infectare Covid-19, atat in randul jucatorilor, dar și in randul echipoi tehnice a clubului. De fapt mai toți membrii clubului sus amintit au fost depistați pozitiv. Și soția omului de afaceri, Nicoleta mariana Toncera se lupta cu noul coronavirus. Jennifer Lopez a pozat complet goala. Diva arata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

