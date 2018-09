Stiri pe aceeasi tema

- In afara de capatul estic al podului rutier de la Genova care s-a prabusit saptamana trecuta, expertii spun ca si partea de vest ramasa in picioare este nesigura, relateaza dpa. Evaluarea a fost facuta publica joi de un grup de experti insarcinati de procurorul de stat, a declarat anchetatorul-sef Francesco…

- Corpurile a trei persoane au fost descoperite sambata de echipele de salvare printre ruinile podului rutier Morandi prabusit saptamana aceasta la Genova, ridicand astfel la 41 de morti bilantul victimelor chiar in ziua in care au loc funeralii nationale in acest oras din nord-vestul Italiei, relateaza…

