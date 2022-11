Stiri pe aceeasi tema

- Resursele de energie totale disponibile in anul 2021 au inregistrat o creștere fața de cele din anul 2020, anunța INS. Comparativ cu anul precedent, producția de energie primara a crescut cu 2,9%, iar importurile de resurse energetice au crescut cu 13,8%, anunța INS. Fii la curent cu cele…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, luni, ca toate chestiunile procedurale legate de aderarea Ucrainei la NATO sunt "consumatoare de timp" si "trebuie facute in logica in care s-au facut pentru celelalte state", mentionand ca important este ca Ucraina sa beneficieze de sprijin si sa fie in masura…

- Patru angajati ai NIS Petrol din Timisoara si Bucuresti sunt acuzati de procurorii DIICOT ca au transmis date nedestinate publicitatii privind fondul de resurse din Romania catre firma din acelasi consortiu din Serbia. Acestia sunt cercetati pentru divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau…

- Victor Ponta este de parere ca fortele armate ale Rusiei si ale Ucrainei vor duce un razboi de durata, ceea ce va afecta profund economia UE. Romania nu este amenințata de razboi, ci de criza economica, susține fostul premier. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Sindicalistii din Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) condamna, in mesajul cu ocazia noului an scolar, ”neputinta si reaua- vointa a celor care au adus educatia din Romania in situatia in care se afla in acest moment”, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor Dan Barna a declarat, sambata, la Timisoara, ca singura sansa a educatiei din Romania ar fi schimbarea actualului ministru, Sorin Cimpeanu, deoarece pachetul de legi propus de acesta protejeaza plagiatorii ”incepand cu premierul Romaniei”, anunța news.ro.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a reafirmat sprijinul Romaniei pentru Republica Moldova cu ocazia Zilei Independenței Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Calde felicitari dnei Președinte Maia Sandu și cetațenilor Republicii Moldova cu ocazia Zilei Independenței! Romania va continua sa fie cel mai important susținator al Republicii Moldova, cetațenilor sai și al integrarii sale europene????????- singura opțiune catre un viitor prosper & democratic,…