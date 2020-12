Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretele de eliberare din functie a 20 de magistrati, printre care Calin Nistor, procuror sef al Sectiei de combatere a coruptiei din DNA, si Tiberiu Nitu, fost procuror general al Romaniei.Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, Klaus…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 30 decembrie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind eliberarea din functia de procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi, avand grad profesional corespunzator Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a doamnei Diana…

- Laurențiu Baranga, fostul șef al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, care a mințit in legatura cu diploma de Bacalaureat, ajungand in funcții importante și chiar profesor universitar, a fost trimis in judecata de Parchetul General, fiind arestat la domiciliu, potrivit…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretele de eliberare din functie a cinci procurori, ca urmare a pensionarii. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, seful statului i-a eliberat din functie pe: * Liviu Balan - procuror-sef al Sectiei judiciare din cadrul…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretele de eliberare din functie a cinci procurori, ca urmare a pensionarii.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 14 decembrie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind eliberarea din functia de procuror a domnului Liviu Balan, procuror sef…

- Biroul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție este imputernicit sa aduca la cunoștința opiniei publice cateva precizari privind avansarea cercetarilor care au loc la Spitalul Judetean Piatra Neamt, in masura in care acestea nu pot afecta…

- Parchetul General a anuntat, miercuri, trimiterea in judecata a patru persoane pentru evaziune fiscala cu prejudiciu estimat la 5 milioane de lei. Firmele, administrate de unul dintre inculpati, au inregistrat operatiuni fictive, potrivit news.ro.”Procurorii din cadrul Sectiei de urmarire…

- UPDATE - Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a transmis, duminica dupa-amiaza, printr-un comunicat de presa, ca in 10 octombrie procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul PICCJ au dispus, printr-o ordonanta,…