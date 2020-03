Magica s-a întors cu trei puncte la Glimboca GLIMBOCA – Bistra Glimboca – Magica Caransebes 1-3 (0-1), duminica, 8 martie, in partida contand pentru etapa cu numarul 14 a Ligii a IV-a, Zona Caransebes! Prima ocazie de gol a apartinut oaspetilor, in minutul 5, cand Gabor a fost faultat la 17 metri lateral dreapta, executia lui Badescu, direct pe poarta, fiind aparata de Grivu. Peste doar trei minute, a fost randul gazdelor sa beneficieze de o lovitura libera de la 20 de metri, pe care a executat-o Pascota, mingea a fost deviata de zidul caransebesean, Ruicu-Kozma retinand cu siguranta. Scorul a fost deschis in minutul 17, in urma unui atac… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

