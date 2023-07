Magharii fac grupuri Facebook de shopping în România In urma cu o luna, in Ungaria a fost lansata chiar o pagina de Facebook cu numele „Nagykarolyi Bebasarlas”. Pagina amintita incearca sa ghideze oamenii in ce magazine din orașul Carei, județul Satu Mare, pot fi gasite produsele dorite, la prețuri avantajoase și cum se pot ajunge acolo. Prețurile mari și raționalizarea alimentelor ii determina pe mulți cetațeni maghiari sa-și faca, mai ales la final de saptamana, cumparaturile la noi. Orașele de granița ale Romaniei sunt luate cu asalt de vecinii noștri. Maghiarii vin la noi, nu numai pentru alimente ci și pentru imbracaminte, incalțaminte, combustibili… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai mulți cetațeni din Ungaria vin la Carei sa iși faca cumparaturile pe fondul scumpirilor, a saraciei tot mai pregnante. S-a ajuns pana acolo incat s-a creat chiar o pagina de Facebook in Ungaria, in urma cu o luna, pagina care incearca sa indrume persoanele interesate de cumparaturi in Carei.…

- Ungaria a devenit țara cu cea mai ridicata rata a inflației din toata Uniunea Europeana. Concret, datele Eurostat de acum cateva luni aratau ca Ungaria inregistra o... The post Inflația din Ungaria ii trimite pe maghiari in Romania, pentru a-și face cumparaturile appeared first on Special Arad · ultimele…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut la 7,1% in mai, de la 8,1% in aprilie, in timp ce Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, Letonia, Estonia, Lituania si Romania sunt statele membre UE cu cel mai ridicat indice al preturilor de consum, arata datele publicate vineri de Oficiul European…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut la 7,1% in mai, de la 8,1% in aprilie, in timp ce Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, Letonia, Estonia, Lituania si Romania sunt statele membre UE cu cel mai ridicat indice al preturilor de consum, arata datele publicate vineri de

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut usor in luna aprilie pana la 8,1%, de la 8,3% in luna martie, in timp ce in Romania a scazut de la 12,2%, pana la 10,4%, arata datele publicate, miercuri, de Eurostat. In luna aprilie, tarile membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflatiei au fost…

- Ministrul Finanțelor a dat speranțe acum pe final de mandat ca are in plan rediscutarea prețurilor la gaze și energie, dupa ce au aparut și datele Eurostat din care reiese clar ca țara noastra a avut cele mai mari tarife din Uniunea Europeana (UE) pentru populație. Promisiuni sunt, doar ca nu sunt bani…

- Masurile exceptionale agreate de Comisia Europeana cu Romania, Bulgaria, Ungaria, Polonia si Slovacia vor permite doar tranzitul cerealelor ucrainene spre alte state, afirma diplomati din Uniunea Europeana citati de site-ul Politico.eu.Conform diplomatilor europeni citati, Romania, Bulgaria, Ungaria,…

- Romania a fost anul trecut una dintre tarile europene cu cea mai mare crestere a salariilor, de 12,3%, fata de media UE de 4,4%, fiind devansata doar de Ungaria, Bulgaria si Lituania, potrivit datelor Eurostat, scrie Ziarul Financiar, conform Mediafax.Potrivit datelor Institutului National de Statistica,…