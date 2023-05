Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de astazi, mulți oameni aleg sa foloseasca aplicațiile de plata bancare, denumite totodata și neobanci. Revolut este probabil cea mai cunoscuta banca de acest gen și se afla intr-o continua ascensiune, deoarece ofera o gama larga de servicii bancare in cadrul unei singure aplicații mobile. Revolut…

- iTakeit Marketplace este un magazin online care iți pune la dispoziție o gama variata de peste 100.000 produse din diferite categorii, de la fashion outlet la electrocasnice, de la sport și fitness la jucarii, IT, bricolaj, telefoane și foto-video. De asemenea, va oferim 5.000 produse speciale: ceasuri…

- ”Doar 20% dintre retailerii online se asteapta la vanzari mai mari de Paste 2023 fata de aceeasi perioada din 2022, in medie cu 17% fata de anul anterior, din cauza inflatiei crescute si a lipsei analizarii performantei produselor in campaniile de vanzare”, potrivit unei analize realizate de Truda,…

- ”evoMAG estimeaza, in 2023, vanzari de aproape 2 milioane de euro in categoria de sisteme fotovoltaice, introdusa in site in vara anului trecut”, anunta compania. Compania arata ca exploreaza si ideea oferirii serviciului de instalare de sisteme fotovoltaice, pentru inceput, in parteneriat cu furnizorii…

- Atu Tech, magazin online de produse de securitate și producator roman de echipamente de securitate, lanseaza o noua gama de produse sub marca proprie, SAFER, in urma unei investiții de peste 1,2 milioane de euro. Noile produse SAFER inglobeaza inovații tehnologice bazate pe inteligența artificiala și…

- Agenția aeriana TAROM a anunțat ca, luni, 20 februarie, a avut loc un incident de securitate izolat, insa care nu a afectat operațiunea de zbor. TAROM a fost afectata, luni, de un incident de securitate izolat, insa toate cursele au fost operate conform planului de zbor si nu a fost afectat sistemul…

- Magazinul online evoMAG a inregistrat in 2022 afaceri de 36 de milioane de euro si estimeaza, pentru anul acesta, o crestere de 5% – 10%. Compania a bugetat investitii de 500.000 de euro in acest an, de doua ori si jumatate mai mari decat anul trecut, si va pune accentul pe identificarea de noi canale…

