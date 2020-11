Stiri pe aceeasi tema

- Magazinele online se așteapta la o creștere a vanzarilor de Black Friday intre 20 și 80%, in funcție de domeniu. Ce-și vor cumpara romanii in ”vinerea neagra” Asociatia Romana a Magazinelor Online (ARMO) estimeaza ca editia din acest an a Black Friday va inregistra o crestere medie a vanzarilor…

- Asociația Romana a Magazinelor Online (ARMO) estimeaza ca ediția din acest an a Black Friday va inregistra o creștere medie a vanzarilor cu 20%, comparativ cu anul precedent, pe fondul creșterii generalizate a consumului in primele 9 luni și a migrarii masive a clienților in online.

- Magazinele online au avut cresteri medii ale tranzactiilor de 50%, in decursul lunii octombrie, fata de perioada similara a anului trecut, iar in perspectiva Black Friday 2020 estimarile arata un salt al vanzarilor de 35-40%, comparativ cu evenimentul de shopping din 2019, releva datele publicate luni…

- Magazinele din Asociația Marilor Rețele Comerciale din Romania (AMRCR) le cer clienților sa nu se inghesuie ca sa iși faca stocuri de produse și arata intr-un comunicat de presa ca sunt bine aprovizionate, informeaza g4media . ”Ii asiguram pe toți clienții ca magazinele vor ramane funcționale, bine…

- Black Friday a devenit in ultimii ani un adevarat fenomen de retail, insa chiar și companiile pot profita de acest moment special din an pentru achiziții in sistem B2B la prețuri speciale. Mai mult decat atat, Black Friday poate fi o ocazie foarte buna de aprovizionare chiar pentru retaileri, care pot…

- Romanii, prudenți la cumparaturi in pandemie. Afacerile din comerțul cu amanuntul au crescut cu 1,3% in primele opt luni Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul, cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete, a crescut in primele opt luni din acest an cu 1,3%, conform datelor publicate…

- Romanii nu s-au intors in mall-uri, dupa ridicarea starii de urgența. Patronat: Retailul nealimentar s-a prabușit cu pana la 75%, in iulie-august Situatia magazinelor din retailul nealimentar continua sa fie una extrem de dificila la aproape 3 luni de la redeschiderea centrelor comerciale de tip mall.…