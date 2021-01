Magazinele din Cehia, obligate să vândă în principal produse locale Deputații cehi au adoptat miercuri un amendament care obliga magazinele cu o suprafața de peste 400 metri patrați sa vânda în principal produse naționale începând cu anul viitor, în ciuda criticilor țarilor europene, scrie AFP.



Potrivit acestui amendament, produsele alimentare cehești vor trebui sa reprezinte cel puțin 55% din vânzari în aceste magazine. Aceasta cota va trebui sa urce progresiv la minim 73% pâna în 2028 în virtutea amendamentului propus de mișcarea de extrema dreapta Libertate și democrație directa (SPD) a vicepreședintelui… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

