Magazinele de electronice, golite de coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- In vremurile noului Coronavirus, avem cu toții nevoie de vești bune și de povești…nebune. La 70 de ani de la inființarea FCM Bacau sub denumirea de Dinamo Bacau, „Deșteptarea” iți ofera poveștile nebune ale fotbalului nostru. Totul, in așteptarea unor vești și a unor vremuri mai bune. Ca atacant de…

- In timp ce zeci de oameni sunt rapuși de virusul ucigaș și peste 2.200 de romani s-au imbolnavit de COVID-19, Guvernul PNL dovedește ca actioneaza doar in interes politic și electoral. Mi se pare deosebit de grav faptul ca, pentru premierul Orban și PNL, cosmetizarea datelor statistice a devenit mai…

- Papa Francisc i-a binecuvantat pe oamenii de pretutindeni, in contextul pandemiei de coronavirus. De regula binecuvantarea Urbi et Orbi o da numai Suveranul Pontif, iar acest lucru se intampla doar in ziua alegerii sale ca urmas al Sfantului Apostol Petru, in ziua de Pasti si in ziua de Craciun. Contexul…

- Cum se face ca eu stau in casa – in vederea reducerii posibilitații de infectare cu noul coronavirus și, implicit, de multiplicare a numarului de cazuri la nivel local și național – iar toți domnii și doamnele in varsta se plimba nestingheriți pe strazile Bacaului, și nu numai? Declarata de Organizația…

- O persoana suspecta a fost preluata cu izoleta de la domiciliul sau de pe strada Milcov, din municipiul Bacau. Conform DSP Bacau, un barbat, in varsta de 35 ani, intors din Marea Britanie din data de 11.03.2020 a fost transportat cu izoleta la SJU Bacau – Sectia Boli Infectioase, avand simptome: durere…

- Incepand cu data de 16.03.2020, pentru prevenirea imbolnavirii cu Coronavirus, la nivelul Direcției Publice de Evidența Publica a Persoanelor din Municipiul Bacau se vor lua urmatoarele masuri: • accesul cetațenilor la ghișeele Serviciului de Evidența a Persoanelor pentru depunerea cererilor de eliberare…

- Protejați-va, evitați contactul direct! ????Evitați zonele aglomerate unde sunteți expuși la contact direct și/sau interacțiune cu un numar mare de persoane, de tipul adunarilor publice, cozi, zone de trafic intens, zone de recreere. ❗️Feriți copiii de acele locuri de joaca care presupun atingerea unor…

- Testul fetiței de 5 ani a ieșit negativ pentru coronavirus, dar copilul ramane internat la izolare pana apare rezultatul și cele de a doua testari care a fost recoltata azi, informeaza Direcția de Sanatate Publica Bacau. Starea copilului este buna in prezent. Reamintim ca in weekend a fost anunțat un…