Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Lidl, și Auchan anunța ca inchide magazinele de Paști. Ce program vor avea in aceasta saptamana Hipermarketurile si supermarketurile Auchan, precum si magazinele de proximitate MyAuchan independente vor avea, in acest an, un program special de Paste diferit fata de anii trecuti, a anuntat retailerul…

- In intervalul 11.00 – 13.00, au prioritate in pietele craiovene persoanele care au implinit varsta de 65 de ani. Pentru a evita aglomeratia din acest interval orar, persoanele care au nevoie de legume sau fructe proaspete sunt rugate sa mearga la piata fie inainte de ora 11.00, fie dupa ora 13.00, potrivit…

- Epidemia de Coronavirus i-a facut si pe marii retaileri sa-si adapteze programul de functionare in conformitate cu masurile impuse recent de autoritati. In acest sens, reprezentantii magazinelor Auchan au lansat un anunt foarte important pentru milioane de romani. „Magazinele Auchan vor avea un program…

- Magazinele Auchan vor avea un program zilnic, de luni pana duminica, de la 8 la 21, pentru ca personalul propriu sa poata ajunge la domiciliu pana la ora 22:00, in contextul Ordonantei Militare 2, iar transportul gratuit maxi-taxi pentru clienti se suspenda, potrivit unui comunicat al retailerului.Exceptie…

- Compania Nationala Posta Romana, in colaborare cu autoritatile competente in domeniul situatiilor de urgenta, va implementa un pachet de masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, necesar protectiei clientilor si salariatilor in contextul epidemiologic actual. Incepand cu data de 17 martie, pana in…