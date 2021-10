Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, vorbește, in direct la Interviurile Digi24.ro, despre masurile luate de autoritați in plin val patru al pandemiei, despre restricții și campania de vaccinare.

- Criza sanitara a accelerat procesul de infiltrare a mafiilor în țesutul economic și social, permițându-le sa acapareze resursele publice alocate pentru a face fața situației de urgența, a dezvaluit raportul semestrial realizat de Direcția de Investigatii Antimafia (DIA), deja prezentat Parlamentului…

- Atunci cand un domeniu cum este cel al sanatații nu funcționeaza la parametri este și responsabilitatea premierului, spune Ludovic Orban, dupa ce premierul Florin Cițu a afirmat ca cere o ancheta cu privire la modul in care a fost pregatit sistemul sanitar pentru valul 4 al pandemiei de Covid. „Parțial…

- Papa Francisc, aflat intr-o vizita in Europa Centrala, s-a intalnit luni, in a doua zi a acestui turneu - dupa o scurta escala in Ungaria -, la Bratislava, in Slovacia, cu lideri ai bisericii si statului si a vorbit despre criza sanitara, relateaza Euronews.

- Bill Gates e de parere ca sfarșitul pandemiei de COVID va aduce schimbari pozitive in lume. Bill Gates a vorbit, in cadrul unui articol scris de el, despre David Moinina Sengeh, pe care l-a cunoscut pe cand africanul studia ingineria biomecanica. Astfel, el spune despre modul in care Guvernul din Sierra…

- Criza guvernamentala avandu-l pe F. Cițu vedeta principala vine in consolidarea platformei de interese privind intrarea pe plata a fondurilor europene. Așa incert, cum este in prezent cuantumul acestora, perspectiva unor scheme financiare mirobolante a trezit reacții care deja sunt parțial retractate.…

- Decizia președintelui tunisian Kais Saied de a suspenda activitatea Parlamentului pentru 30 de zile și de a-și acorda puterea executiva arunca țara în necunoscut, subliniaza experții, pentru care continuarea democratizarii țarii va depinde în mod excepțional de durata acestor masuri, potrivit…