Reținerea recenta de catre DIICOT a unui angajat al Garzii Forestiere Suceava a scos la lumina uriașa caracatița a mafiei lemnului din aceasta zona, controlata de oamenii baronului PNL de Suceava, Gheorghe Flutur. Prejudiciu de peste 570.000 de euro doar prin anularea aplicației SUMAL Potrivit anchetatorilor, consilierul superior din cadrul Garzii Forestiere Suceava, Danuț Pavel, este cercetat intr-un dosar in care sunt vizate fraude silvice care s-au produs in perioada mai 2021 – ianuarie 2023. De fapt este acuzat ca a anulat, fara drept, in aplicatia informatica SUMAL 2.0 gestionata de catre…