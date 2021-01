Stiri pe aceeasi tema

- Temuta organizație mafiota ”Ndragheta”, cea mai puternica din Italia la ora actuala, se pregatește de un mega-proces, care va debuta miercuri și care este estimat sa dureze cel puțin doi ani, informeaza Agerpres, care citeaza AFP. In boxa acuzaților se vor afla 355 de acuzați, printre care și lideri…

- Ministrul de Externe al Macedoniei de Nord a cerut marți Uniunii Europene sa împiedice "șantajarea" țarii sale, care se confrunta cu noi obstacole în procesul de aderare, dupa ce Bulgaria a blocat negocierile, potrivit AFP.Macedonia de Nord și-a schimbat anul trecut numele…

- "In cadrul eforturilor sale continue de a combate raspandirea coronavirusului si de a pune echipamentele necesare la dispozitia statelor membre, Comisia a lansat achizitionarea a 200 de roboti pentru dezinfectare care vor fi livrati spitalelor din intreaga Europa. In ansamblu, un buget specific de pana…

- Politia italiana a anuntat vineri ca l-a arestat pe Domenico Bellocco, unul dintre liderii unei familii proeminente din temuta grupare mafiota ‘Ndrangheta, relateaza g4media . Guardia di Finanza a precizat ca Bellocco se ascundea intr-o ferma din Mongiana, la circa 50 de kilometri sud-vest de Catanzaro,…

- Secretarul de stat pentru afaceri europene Iulia Matei a participat, vineri, la reuniunea informala a ministrilor Afacerilor Externe din Procesul de Cooperare in Europa de Sud-Est (SEECP), mentionand, cu acest prilej, importanta cooperarii la nivel regional si european pentru a asigura un raspuns…

- Johnny Depp a pierdut procesul de calomnie intentat impotriva tabloidului The Sun, care a afirmat in mai multe articole ca vedeta de la Hollywood s-a purtat abuziv cu fosta soție Amber Heard, informeaza CNN, potrivit alephnews.ro.Actorul a dat in judecata atat ziarul, cat și editorul executiv…

- O haita de lupi a fost filmata in timp ce se deplaseaza intr-o padure din județul Neamț. Imaginile, in care apar cel puțin șase lupi, au fost obținute de un cercetator in zona salbatica din Ocolul Silvic Tarcau. Potrivit Romsilva, profesorul Ștefan Ciotau a surprins imaginile cu lupii aflați in salbaticie…