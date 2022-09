Stiri pe aceeasi tema

- Patru suspecti au fost arestati in acest weekend in Regatul Tarilor de Jos in cadrul anchetei privind o tentativa de rapire a ministrului belgian al justitiei, Vincent Van Quickenborne, care a dat vina pe "mafia drogurilor", noteaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- 13 candidați la funcția de procuror din rindul absolvenților Institutului Național al Justiției au fost numiți in funcție. O decizie in acest sens a fost lua luata in cadrul ședinței de astazi a CSP, transmite Știri.md. Este vorba despre: - Ilco Vadim – in funcția de procuror in Procuratura mun. Balți;…

- Prin trimiterea in judecata doar a lui Ion Iliescu, și a inca doi inculpați, pentru savarșirea de infracțiuni contra umanitații, prevazute și pedepsite de art. 439 alin. 1 lit. a,g,i și k din Codul penal, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, ne apropiem de reeditarea Procesului de la Targoviște, in…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca va pleca cu „capul sus”, la o saptamana dupa ce a fost forțat sa demisioneze dupa ce a pierdut sprijinul principalilor miniștri ai guvernului și al parlamentarilor sai. Boris Johnson a glumit pe seama cautarii unui nou loc de munca și a spus ca „posturile…

- Doi jefuitori au fost ucisi, iar sase politisti au fost raniti intr-un jaf armat la o banca, in vestul Canadei, anunta autoritatile locale, care cauta un al treilea eventual suspect, relateaza AFP. "Operatiunea este in curs. Prezenta politiei este puternica in sector", a anuntat intr-o conferinta de…