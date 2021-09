Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova, Nicu Popescu, a spus ca deocamdata Republica Moldova nu are un candidat pentru funcția de ambasador in Federația Rusa.

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE) anunța ca s-a autosesizat in legatura cu accidentul din in județul Suceava, Romania, produs in aceasta dimineața, in urma caruia au fost raniți cinci cetațeni ai Republicii Moldova, transmite Noi.md cu referire la replicamedia.md. In acest…

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene (MAEIE) continua eforturile diplomatice pentru evacuarea cetatenilor Republicii Moldova din Afganistan, contractati de ONU, cu ajutorul aeronavei militare de transport a Fortelor Aeriene Romane, transmite IPN cu referire la un comunicat de presa al…

- Viceprim-ministrul, Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova, Nicu Popescu, l-a primit astazi in vizita pe Ambasadorul Federației Ruse in Republica Moldova, Oleg Vasnețov, transmite Noi.md. Nicu Popescu a scris pe pagina sa ca a avut loc un schimb de opinii cu privire…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene comenteaza cazul lui Gheroghe Cavcaliuc și spune ca membrii PACE, premeditat nu au respectat regulile de intrare pe teritoriul Federației Ruse. Referitor la acest caz Biroul de presa al Ministerului Afacerilor Externe și Integrarii Europene, prin…

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene a venit cu o reactie la teribilul accident produs noaptea trecuta pe autostrada Deva-Nadlac din Romania, in care ar fi avut de suferit un cetatean al Republicii Moldova.