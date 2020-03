Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul roman de Externe a anunțat, astazi, primul cetațean roman mort din cauza infecției cu coronavirus. Acesta a murit in Italia, cea mai afectata țara din Europa de COVID-19.UPDATE | O femeie in varsta de 80 de ani din orașul Borsa (Maramures) a murit in Italia dupa ce a fost infectata cu COVID-19.…

- Un roman a murit in Italia, din cauza infectiei cu coronavirus, pe fondul unor afectiuni medicale pre-existente, au confirmat autoritatile italiene, potrivit Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, in urma demersurilor Ambasadei Romaniei la Roma și ale Consulatului General al Romaniei la Milano, autoritațile italiene au confirmat, pana in prezent, decesul unui cetațean roman ca fiind cauzat de infecția cu COVID-19, pe fondul unor afecțiuni medicale…

- Doua surori romance au murit de coronavirus intr-un spital din Italia, anunța rudele. Cele doua femei au fost diagnsticate și internate langa Milano și s-au stins la doua zile distanța una de cealalta, informeaza ObservatorTv. Doua romance care au contactat in Italia coronavirus au murit in aceasta…

- "Conform informatiilor comunicate de catre autoritatile italiene, un cetatean roman, rezident in Lombardia, Republica Italiana, a fost depistat cu infectie cu COVID-19", a transmis, joi seara, Grupul de Comunicare Strategica. Sursa citata a precizat ca persoana respectiva are simptome usoare, fiind…

- Femeia din Timisoara care este internata de vineri cu coronavirus la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara se simte bine, dar inca este infectata. Cei doi soti care s-au prezentat la unitatea medicala acuzand febra si tuse nu au coronavirus, dar vor ramane izolati la domiciliu. Autoritatile…

- Este vorba de un barbat din Maramureș și o femeie din Timișoara. Cele doua persoane s-au întors în țara din Italia. „Primul caz - un barbat de 45 de ani, din Maramureș. El a venit din afara zonei de carantinaj, întors în țara pe 25 februarie. El a fost la doctor…

- Inca o persoana a murit in Italia din cauza noului coronavirus, numarul victimelor ajungand astfel la doua. Este vorba despre o femeie de 77 de ani din Lombardia. Situația devine tot mai complicata in peninsula, iar autoritațile iau masuri drastice. Peste 1.200.000 de romani traiesc in Italia.Un…