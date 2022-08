Patru persoane, intre care trei cetateni romani, au murit si alte noua persoane au fost ranite in accidentul rutier care a avut loc in Bulgaria, a informat sambata Ministerul Afacerilor Externe, la solicitarea AGERPRES. MAE precizeaza ca Ambasada Romaniei la Sofia a fost notificata pe telefonul de urgenta de catre un cetatean roman cu privire la un accident rutier grav produs sambata, in zona Veliko Tarnovo, in care a fost implicat un autocar inmatriculat in Romania, care transporta 26 de pasageri (cetateni romani si cetateni straini). In acest context, reprezentantii misiunii diplomatice au intreprins…