- Starea de sanatate a celor 17 romani de la bordul navei de croaziera aflate in carantina in portul din Yokohama este buna, niciunul dintre acestia nefiind identificat cu coronavirus, a informat vineri MAE. Potrivit sursei citate, pana la acest moment nu au fost identificati cetateni romani printre cele…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat joi ca 17 cetațeni romani se afla la bordul navei de croaziera aflate in carantina in Japonia, dupa ce un pasager al vasului a fost depistat cu coronavirus. Dintre aceștia, doi sunt turiști, iar ceilalți 15 sunt membri ai echipajului navei, a precizat Ministerul…

- Zece persoane aflate la bordul navei de croaziera Diamond Princes, care este în apropierea portului Yokohama, au fost confirmate ca fiind infectate cu noul tip de coronavirus, informeaza Ministerul japonez al Sanatații. Pasagerii și membri echipajului se afla în continuare la…

