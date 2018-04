Stiri pe aceeasi tema

- Parte dintre oamenii de afaceri din Galati le cer deja autoritatilor locale si nationale sa faca tot ce le sta in putinta pentru a se asigura ca nu se va inchide combinatul siderurgic din judet, pe care ArcelorMittal Romania ia in calcul sa il vanda. ArcelorMittal incearca de doi ani sa cumpere…

- Doar 34 de companii din cele mai mari 1.000 din Romania sunt listate la bursa de la Bucuresti, ceea ce ii ofera pietei de capital o reprezentativitate directa de 3,4% in coloana vertebrala a economiei romanesti in contextul in care companiile din top aduna afaceri de aproape 600 de miliarde de lei…

- Procesul electoral din Ungaria si resursele excesive ale partidelor de guvernamant au subminat capacitatea opozitiei de a concura intr-un mod echitabil la alegerile parlamentare de duminica, a anuntat luni Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), relateaza agentia MTI.

- La data de 16 martie 2018, secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a avut consultari cu Ales Chmelar, secretar de stat pentru afaceri europene din cadrul Oficiului Guvernului ceh si cu Jakub Landovsky, adjunct al ministrului ceh al apararii. …

- Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, a participat, joi si vineri, la lucrarile Reuniunii de iarna a Adunarii Parlamentare a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (AP OSCE), desfasurata la Viena. In cadrul sedintei comune a celor…

- Gigantul american, lider in plati digitale la nivel mondial, investeste anual in 8-9 start-up-uri, iar valoarea investitiilor porneste de la 500.000 de euro si poate ajunge la 20 milioane euro. Companiile din Romania care dezvolta solutii sau servicii pentru digitalizarea industriei financiare…

- Secretarul general al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa, ambasadorul Thomas Greminger, a declarat luni ca OSCE va sprijini Republica Moldova privind retragerea trupelor ruse din regiunea Transnistria, relateaza site-ul agentiei Sputnik. In cadrul unei intrevederi cu premierul moldovean…

