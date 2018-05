Stiri pe aceeasi tema

- In cursul saptamanii trecute, directorul Agentiei Nationale Antidrog (ANA), Sorin Oprea, a participat, la reuniunea Grupului Orizontal de Lucru privind Drogurile (HDG), care se desfasoara lunar, la Bruxelles. Intalnirea reunește reprezentanții statelor membre ale UE, ai Consiliului UE, ai Comisiei Europene,…

- George Ciamba, secretar de stat pentru Afaceri Bilaterale si Strategice in Spatiul Euroatlantic, a participat marti, la Brdo-pri-Kranju, la Summit-ul la nivel de sefi de guverne al Procesului de Cooperare in Europa de Sud-Est (SEECP), organizat de catre Slovenia in calitate de Presedintie-in-exercitiu…

- Secretarul de stat pentru afaceri strategice si bilaterale in spatiul euroatlantic, George Ciamba, prezent luni la reuniunea ministrilor afacerilor externe participanti la Procesul de Cooperare in Europa de Sud-Est (SEECP), de la la Brdo-pri-Kranju (Slovenia), a subliniat sprijinul Romaniei pentru…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a participat astazi la reuniunea șefilor de misiuni diplomatice din statele membre ale Uniunii Europene (HOMS) acreditați la București, organizata de Ambasada Bulgariei in Romania, in contextul exercitarii Președinției bulgare a Consiliului UE. Reuniunea a oferit prim-ministrului…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a avut miercuri o intrevedere cu ministrul adjunct al afacerilor externe din Polonia, Bartosz Cichocki, cu prilejul prezentei acestuia in Romania, ocazie cu care au fost abordate subiecte de interes…

- Secretarul de stat pentru relatii bilaterale si afaceri strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a participat, miercuri, la sesiunea de nivel inalt a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, transmitand preocuparea pentru situatia din Ucraina, in special fata de civilii afectati de conflictele…

- Secretarul de Stat al afacerilor externe si integrarii europene, Tatiana Molcean, l-a primit astazi, 20 februarie 2018, pe Alfredo Conte, consilierul Reprezentantului special al Presedintelui in exercitiu al OSCE pentru reglementarea conflictului transnistrean Franco Frattini.