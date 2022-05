Stiri pe aceeasi tema

- Delegatia USR din Parlamentul European cere Presedintelui Klaus Iohannis si Guvernului Ciuca sa explice de urgenta motivele pentru care Romania s-a alaturat scrisorii statelor membre care se opun reformei Uniunii Europene si resping concluziile Conferintei pentru viitorul Europei. Fii la curent…

- „O noua masura din pachetul “Sprijin pentru Romania”, supusa adoptarii Guvernului Romaniei. Ministerul Finantelor propune, printr-un proiect de hotarare de guvern, o schema de ajutor de stat pentru compensarea cresterii pretului la combustibil din cauza situatiei internationale. Valoarea ajutorului…

- Plenul Parlamentului a luat act, marti, de scrisoarea presedintelui Klaus Iohannis prin care ii informeaza pe senatori si deputati despre fortele si mijloacele Armatei Romaniei si ale Ministerului Afacerilor Interne care pot fi puse, pentru anul 2022, la dispozitie in vederea participarii la misiuni…

- NATO a trimis avioane de lupta de mai multe ori in aceasta saptamana pentru a intercepta avioane rusești in apropierea spațiului aerian al alianței. Interceptarile au avut loc in Marea Baltica și in Marea Neagra, anunța CNN. Avioanele de vanatoare NATO staționate atat in regiunea Marii Baltice, cat…

- Deputat PSD de Argeș Nicolae Georgescu: ”In anul 2015 a luat fiinta alianta a 12 state ale UE, aflate intre Marea Baltica, Marea Adriatica si Marea Neagra numita „Initiativa a celor Trei Mari”. Romania, bineințeles, este parte din alianța. Telul celor 12 este sa atraga atentia in interiorul Uniunii…

- Argeșul, pe harta marilor proiecte feroviare Deputatul PSD de Argeș Nicolae Georgescu reamintește ca in anul 2015 a luat fiinta alianta a 12 state ale UE, aflate intre Marea Baltica, Marea Adriatica si Marea Neagra numita „Initiativa a celor Trei Mari”. Romania, bineințeles, este parte din alianța.…

- „Militarizarea Europei se accelereaza ca urmare a eforturilor aliantei”, a declarat purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova.Prin promisiunea ca va furniza arme suplimentare Ucrainei, alianta confirma interesul sau de continuare a ostilitatilor, a adaugat ea.Liderii statelor…

- Investitori din Austria, Cehia si Ungaria se afla in topul celor care au ales proprietati imobiliare comerciale in Romania, in 2021, cu aproximativ o treime dintre achizitii, arata o analiza realizata de Fortim, membra a Aliantei BNP Paribas Real Estate, informeaza AGERPRES . Astfel, anul trecut, companiile…