Jonas Blue și AWA lansează “Something Stupid”

Jonas Blue și AWA încep anul 2021 cu piesa “Something Stupid”. “Cand am auzit prima oara piesa, am fost foarte incantata sa o cant. Sunt un fan al muncii lui Jonas si simt ca este momentul perfect pentru o piesa ca aceasta. Nu am mai putut sa iesim in oras, iar Something Stupid te face... View Article [citeste mai departe]