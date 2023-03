Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat, vineri la Palatul Cotroceni, cu Janez Lenarcic, comisarul european pentru gestionarea crizelor, despre faptul ca Romania sustine extinderea Mecanismului de protectie civila al Uniunii Europene. Seful statului i-a transmis oficialului strain ca este ncesara…

- Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, soția lui, Galina, și un medic sunt banuiți intr-un dosar penal privind confecționarea, deținerea și folosirea unui document medical fals, anunța vineri, 3 februarie, Procuratura Anticorupție (PA) din țara vecina, care a dispus ”recunoașterea și audierea”…

- Ministerul Afacerilor Externe saluta aniversarea, la 3 februarie 2023, a 14 ani de la pronuntarea, in 2009, a Hotararii Curtii Internationale de Justitie de la Haga CIJ in procesul privind Delimitarea Maritima in Marea Neagra. Hotararea CIJ din 3 februarie 2009 a reprezentat, pentru Romania, prima si…

- Pe un ton imperativ, social democrații le cer „colegilor” liberali sa spuna clar daca susțin sau nu noua taxa de 1% pe cifra de afaceri pe care ar dori sa o aplice tuturor companiilor. Pana acum, o parte din liberali au criticat propunerea, fara a exista insa o opinie comuna. Solicitarea a fost transmisa…

- Comunitatea Declic anunta ca va deschide o actiune in instanta impotriva Guvernului, caruia ii cere sa ia masuri pentru combaterea schimbarilor climatice, in primul proces de acest fel din Romania. „Premiera in justitie: Declic da statul in judecata si cere obligarea Guvernului sa ia masuri pentru combaterea…

- Tribunalul Uniunii Europene a dat caștig de cauza Romaniei intr-o acțiune inițiata de țara noastra privind anularea unei decizii a Comisiei Europene, care aplicase statului roman o corecție financiara de peste 18,7 milioane de euro, a informat MAE, miercuri, 18 ianuarie. „Ministerul Afacerilor Externe…

- Un proces la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) ar fi doar simbolic pentru Romania, dar acesta nu va anula votul Austriei fara o reuniune extraordinara, spune europarlamentarul Corina Crețu, care crede ca varianta diplomatica, pentru a convinge Austria, este preferabila procesului.…