- Ministerul Afacerilor Externe avertizeaza ca riscul de incendii se mentine ridicat in majoritatea regiunilor din Grecia, precizand ca in unele zone din Grecia Centrala (Insula Evia) si Peninsula Attica au avut loc evacuari ale populatiei. Secretariatul General de Protectie Civila local avertizeaza…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila local avertizeaza ca exista, in continuare, un risc ridicat de incendiu (nivel 4, pe o scara de la 1 la 5), incepand din 13…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Federala Germania ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in perioada 7-9 august 2018, prognozele meteorologice indica o crestere semnificativa a temperaturilor,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Regatului Spaniei ca autoritatile spaniole au emis o avertizare de cod portocaliu de canicula pentru regiunea Andaluzia - Cordoba, Jaen, Huelva, Sevilla - unde vor fi inregistrate…

- Ministerul roman de Externe a anunțat ca a acordat sprijin unor cetațeni romani afectați de incendiile din Grecia. In tot acest timp, Guvernul elen va aloca ajutoare de urgența oamenilor din zonele calamitate. Reprezentanții Ministerului de Externe au confirmat ca nu sunt romani nici printre victime…

- Ambasada Romaniei la Atena are in atentie evenimentele legate de incendiile produse in Grecia si incearca sa afle daca sunt romani printre persoanele afectate, pana in prezent nefiind inregistrate solicitari de asistenta consulara, a precizat Ministerul Afacerilor Externe (MAE). ‘Reprezentantii misiunii…

- Incendiile din Grecia: Ambasada nu a primit apeluri de la cetatenii romani Ambasada României la Atena are în atenție evenimentele legate de incendiile produse în Grecia. Reprezentanții misiunii diplomatice au facut, în regim de urgența, demersuri pe lânga autoritațile…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis un comunicat destinat tuturor cetațenilor romani care au antamate vacanțe in Grecia, in care avertizeaza ca vremea va fi deosebit de rea, cu temperaturi in scadere, averse de ploaie și furtuni insoțite de grindina. MAE informeaza ca zonele cele mai afectate vor fi…