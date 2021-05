Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe a anunțat miercuri seara ca a ridicat nivelul de alerta pentru Israel și Palestina, in urma escaladarii conflictului dintre cele doua state. Pentru Palestina, alerta a fost ridicata la nivelul "Evitați orice calatorie in anumite regiuni", iar pentru Israel la nivelul "Evitați calatoriile…

- Ministerul Afacerilor Externe condamna cu fermitate tirurile de racheta lansate din Fașia Gaza, care vizeaza zone civile locuite din Israel. MAE precizeaza ca a fost constituit un Task Force, care s-a intrunit de urgența pentru monitorizarea permanenta și evaluarea situației din Israel. „Ministerul…

- Oamenii de stiinta din Filipine au ridicat marti nivelul de alerta pentru al doilea cel mai activ vulcan din tara in urma mai multor semnale care indica o crestere a activitatii, informeaza DPA. Institutul de Vulcanologie si Seismologie din Filipine (Phivolcs) a plasat alerta pentru vulcanul Taal din…