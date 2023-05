De ce aș primi la data de 15 mai 2023 o adresa datata ca fiind din data de 4 mai 2023 de la MAE ca raspuns la o solicitare din data de 10 aprilie 2023 pentru un eveniment din 12 aprilie 2023? Poate pentru ca sa nu fie depașit termenul de 30 de zile? . Am crezut ca doar in administrația Kovacs-Keizer au loc astfel de giumbușlucruri atunci cand vrei sa eviți sa dai un raspuns concret in timp util sau sa nu il dai deloc. Cazul documentației de avizare a grupului statuar cand angajații competenți din Primaria Carei afirmau ca nu pot oferi copii dupa documentație pentru ca dosarul se depune la arhiva.…