- Detalii cutremuratoare despre moartea suceveanului infectat cu COVID-19 in timp ce era la cules de sparanghel in Germania, langa Freiburg, a cerut sa fie dus la spital. Șefii l-au refuzat.Apoi, tot ei au negat ca a murit infectat, deși in ferma sunt tot mai mulți angajați cu simptome, dupa…

- Romanii plecați la cules de sparanghel in Germania nu o duc deloc bine, iar acum mai mulți oameni au solicitat, in cadrul unui filmuleț facut public pe Facebook, sa se intoarca acasa. Aceștia se plang ca sunt ținuți inchiși și nu primesc mancare.

- Un grup de muncittori sezonieri din Romania, plecați la cules de sparanghel in Germania, s-au revoltat. Oamenii acuza faptul ca sunt tinuti inchisi și fara mancare de angajatorul german care i-ar fi și inșelat la bani. O femeie din Ocna Mureș a publicat pe Facebooko filmare a unei discutii cu o femeie…

- Sucevenii care au plecat in Germania, la cules sparanghel, spun ca nu se respecta condițiile de protecție pentru prevenirea raspandirii COVID-19 și nici macar nu li se pune la dispoziție sapun. Mai mult, li s-ar fi transmis ca, in cazul unor controale ale poliției, sa spuna ca totul este in regula,…

- Sucevenii care au plecat in Germania, la cules sparanghel, acuza ca nu se respecta condițiile de protecție pentru prevenirea raspandirii COVID-19 și nu au nici macar sapun, potrivit Monitorul de Suceava, citat de Digi 24.Mai mulți muncitori din Suceava, care sunt cazați in apropiere de Bad Krozingen,…

- Romanii plecați la cules de sparanghel in Germania au fost nevoiți sa uite ca ar fi trebuit sa sarbatoreasca Paștele, intrucat aceștia ar fi fost obligați sa munceasca chiar și duminica, potrivit declarațiilor facute de Adrian Ursu.

- Saptamana trecuta, aproape 2.000 de romani au plecat in Germania, la munca, deși toate statele sunt afectate acum de virusul ucigaș din China. Insa, intoarcerea lor este acum posibila doar cu anumite condiții, conform spuselor lui Raed Arafat.

- Luptatorul Daniel Ghița s-a dezlanțuit la adresa actualului Guvern, dupa ce mii de romani au primit permisiunea sa plece la munca in Germania insa in țara restricțiile se mențin."Stați in casa, dar sclavii au voie sa mearga sa munceasca, ca va credeți rasa superioara, noua romanilor? Citește…