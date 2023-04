Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile canadiene nu au confirmat inca cetațenia celor 8 persoane inecate, in timp ce traversau fluviul St. Lawrence, de la granita Canadei cu SUA. Cele doua familii ar fi de origine romana si indiana, potrivit presei canadiene.

- Ministerul de Externe a precizat, sambata, 1 aprilie, ca a facut demersuri, dupa ce au aparut informatii cu privire la decesul prin inecare a mai multor persoane de origine romana, la granita dintre SUA si Canada. Autoritatile canadiene nu au confirmat pana acum cetatenia victimelor, precizand doar…

- Politia canadiana a recuperat vineri opt cadavre, inclusiv cel al unui bebelus, gasite in raul St. Lawrence, in apropierea frontierei cu SUA. Victimele sunt membri a doua familii - una canadiano-romana, cealalta indiana - care au murit saptamana aceasta incercand sa intre ilegal in SUA, traversind raul…

- Trupurile a șase persoane au fost recuperate joi din raul Sf. Lawrence, din apropierea frontierei dintre Canada și SUA. Victimele proveneau din doua familii – una de origine romana cu pașapoarte canadiene, iar cealalta indiana, anunța AFP.

- Sase persoane ale caror cadavre au fost recuperate joi din fluviul St. Lawrence, de la granita Canadei si Statelor Unite, formau doua familii, de origine romana si indiana, care probabil incercau sa intre ilegal in SUA, a anuntat vineri politia canadiana, citata de presa locala. Printre decedati este…

- Decizia luata de directorul pentru informatii al Canadei are ca scop asigurreaa securitatații informatiilor guvernamentale, dupa ce o analiza interna a aratat ca metodele de colectare a datelor folosite de TikTok pot lasa utilizatorii vulnerabili la atacuri cibernetice, scrie ziarul National Post,…

- Autoritațile canadiene cauta resturile obiectului zburator misterios doborat sambata deasupra Canadei de un avion vanatoare american F-22. Potrivit liderului majoritații din Senatul SUA, Chuck Schumer, atat obiectul distrus deasupra Canadei, cat și cel doborat in ​​largul coastei Alaska, par sa fi fost…

- Vedeta conservatoare a postului tv american Fox News, Tucker Carlson, a cerut Statelor Unite sa invadeze Canada și sa-l inlature din funcție pe premierul Justin Trudeau. „De ce ar trebui sa o lasam sa devina Cuba?”, a spus Tucker Carlson dupa ce a sugerat ca SUA sa lanseze un atac pentru a „elibera”…