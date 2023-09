Stiri pe aceeasi tema

- MAE anunta ca, pana in acest moment, potrivit informatiilor obtinute de Ambasada Romaniei la Rabat, nu exista cetateni romani printre victimele cutremurului din Maroc, soldat cu moartea a peste 2.000 de persoane. ”Pana in acest moment, potrivit informatiilor obtinute de Ambasada Romaniei la Rabat, nu…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca Ambasada Romaniei la Rabat (Maroc) nu a primit cereri de asistența consulara in urma cutremurului. MAE a precizat ca exista o solicitare de informații cu privire la existența unui grup de cetațeni romani, care potrivit verificarilor se afla in siguranța.