MAE: Ministrul Aurescu - la evenimentul de lansare a Romanian Young Academy

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, si-a exprimat satisfactia, luni, pentru victoria "clara" a Maiei Sandu la alegerile prezidentiale din Republica Moldova, subliniind ca aceasta arata dorinta cetatenilor tarii pentru "un parcurs democratic si european cert". Bogdan Aurescu a discutat…

- Evenimentul va fi organizat sub egida Universitații de Medicina și Farmacie „Carol Davila” din București și a Academiei de Științe Medicale. SMARTDIAB – o Conferința interdisciplinara care reunește specialiști de prestigiu implicați in managementul persoanelor cu diabet zaharat. In mod specific se abordeaza…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a primit-o, joi, pe Annick Goulet, ambasadoarea agreata a Canadei la Bucuresti, in vederea prezentarii copiilor scrisorilor de acreditare, informeaza MAE., potrivit Agerpres. Cu acest prilej, arata sursa citata, seful diplomatiei romane a mentionat interesul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a vorbit, luni, la reuniunea ministrilor Afacerilor Externe din statele membre ale UE de la Luxemburg, despre "necesitatea elaborarii unei veritabile strategii privind relatiile UE - Rusia", arata MAE intr-un comunicat transmis AGERPRES. Privitor la Rusia,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a discutat miercuri, la telefon, cu omologul cipriot, Nikos Christodoulides, la solicitarea acestuia, cei doi abordand in detaliu situatia actuala din Mediterana de Est. Seful diplomatiei romane a facut "un apel reinnoit la calm si la detensionarea situatiei…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, marti, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, cu care a vorbit, printre altele, despre Initiativa celor Trei Mari si despre cazul lui Aleksei Navalnii, informeaza un comunicat al MAE, transmis AGERPRES. In ceea ce priveste Initiativa…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut o intrevedere bilaterala cu omologul sau italian, Luigi di Maio, in marja Reuniunii informale in format Gymnich a ministrilor de Externe ai statelor membre UE, care se desfasoara la Berlin, cei doi convenind inceperea pregatirii urmatoarei sedinte…

- Romania sustine ideea unei liste cuprinzatoare de sanctiuni pentru regimul de la Minsk, in contextul tensiunilor din Belarus, a declarat ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, inainte de intalnirea informala in format Gymnich a ministrilor de Externe din Uniunea Europeana, care are loc joi si vineri,…