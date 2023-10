Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) are in atentie aproximativ 300 de cetateni romani care au solicitat sprijin in vederea revenirii in tara din Israel si urmeaza sa ajunga acasa in cursul zilei de joi, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al MAE, Radu Filip.

- MAE precizeaza ca echipa consulara mobila din cadrul Ambasadei Romaniei la Tel Aviv si a Oficiului de Reprezentare al Romaniei la Ramallah si echipa din cadrul Unitatii de Reactie Rapida a Celulei de Criza MAE raman in continuare pe Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv pentru a acorda asistenta consulara…

- Alti 596 de cetateni romani au revenit in Romania, prin intermediul a doua curse Tarom si a doua curse operate de doua companii aeriene private, in noaptea trecuta, transmite Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Ministerul de resort precizeaza ca echipa consulara mobila din cadrul Ambasadei Romaniei…

- Ministerul Afacerilor Externe MAE informeaza ca, in urma demersurilor constante ale Celulei de Criza a MAE, in cursul zilei de 9 octombrie 2023, alti 115 de cetateni romani au revenit in Romania, din Israel prin intermediul unei curse operate de o companie aeriana privata.MAE precizeaza ca echipa consulara…

- Precizari MAE legate de situația turiștilor din Alba, blocați intr-un hotel din Palestina. Vor fi trimiși acasa prin Tel Aviv Turiștii din județul Alba, aflați in prezent in Palestina unde sunt blocați din cauza conflictului armat care a inceput in zona sambata dimineața au fost anunțați ca ar putea…

- 900 de turiști și calatori romani sunt in Israel, majoritatea dintre ei pelerini, potrivit informatiilor transmise de Asociația Naționala a Agențiilor de Turism. 346 de romani au fost repatriați azi-noapte cu doua avioane TAROM, inchiriate de Guvern. Celula de criza a fost activata la sediul Ministerului…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca in noaptea de sambata spre duminica doua curse Tarom au reușit sa preia din Israel 346 cetațeni romani și straini. ”Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca in urma demersurilor efectuate de Celula de Criza a MAE, in noaptea zilei de 7/8 octombrie 2023,…

- Purtatorul de cuvant interimar al NATO, Dylan White, a declarat, referitor la bucațile dintr-o drona ruseasca cazute in Romania, ca Alianța monitorizeaza indeaproape situația și ca ramane in contact strans cu Romania”. „Autoritațile romane au confirmat ca resturi, posibil de la o drona, au fost gasite…