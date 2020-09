Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut luni o convorbire telefonica cu ministrul Afacerilor Externe si Expatriatilor din Regatul Hasemit al Iordaniei, Ayman Safadi, in marja Reuniunii Anuale a Diplomatiei Romane, la care oficialul iordanian a participat in calitate de invitat special, prin sistem video-conferinta, evolutiile de securitate din Orientul Mijlociu fiind pe agenda discutiilor. In cadrul discutiei, cei doi oficiali au decis finalizarea contactelor directe politico-diplomatice si sectoriale, precum si dezvoltarea cooperarii in domeniile de interes comun, inclusiv prin adoptarea…