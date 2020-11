Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut joi o convorbire telefonica cu Dominic Raab, ministrul Afacerilor Externe, al Commonwealth-ului si dezvoltarii al Regatului Unit.



Dialogul a prilejuit un schimb de opinii cu privire la agenda bilaterala, inclusiv in contextul marcarii in 2020 a 140 de ani de relatii bilaterale, precum si privind cooperarea in cadrul organizatiilor internationale si cu privire la dezvoltarile regionale, arata un comunicat MAE transmis AGERPRES.



Cei doi sefi ai diplomatiilor au evidentiat, in cadrul discutiei, interesul reciproc crescut…