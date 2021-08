Celula de criza interinstitutionala a reusit sa obtina evacuarea din Kabul a cinci cetateni afgani, care au fost admisi in aeroport si ulterior evacuati cu sustinerea partenerilor internationali ai Romaniei cu care Celula de criza a fost in contact, se arata intr-un comunicat a Ministerului Afacerilor Externe (MAE).



Potrivit MAE, Celula de criza interinstitutionala a facut in continuare demersuri sustinute pentru evacuarea cetatenilor afgani fosti colaboratori ai trupelor romane si ai organizatiilor internationale, studenti cu burse in Romania, categorii vulnerabile precum jurnalisti,…