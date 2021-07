MAE, avertisment pentru românii care călătoresc în Spania: cod roșu, portocaliu și galben de caniculă și vânt Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca Agenția Meteorologica spaniola – AEMET a emis coduri roșu, portocaliu și galben de canicula și vant pentru intervalul 12 – 13 iulie 2021. Pentru ziua de 12 iulie 2021: • Cod roșu de canicula (36ºC – 42ºC) și vant (de pana la 80km/h) pentru comunitațile Murcia și Comunitatea Valenciana; • Cod portocaliu de canicula (36ºC – 42ºC) și vant (de pana la 80km/h) pentru comunitațile Andaluzia și Insulele Baleare (inclusiv oscilații ale nivelului marii de 0,7m); •… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru luni, s-au anunțat - cod rosu de canicula (36 C - 42 C) si vant (de pana la 80 km/h) pentru comunitatile Murcia si Comunitatea Valenciana;- cod portocaliu de canicula (36 C - 42 C) si vant (de pana la 80 km/h) pentru comunitatile Andaluzia si Insulele Baleare (inclusiv oscilatii ale nivelului…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca Agentia Meteorologica de Stat - AEMET a actualizat prognoza de vreme nefavorabila si a emis un cod galben si unul portocaliu de vant si canicula, pentru vineri si sambata.Spania…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Franta ca sindicatele din Aeroporturile din Paris (ADP), Roissy Charles-de-Gaulle si Orly, au lansat un apel la greva in perioada 1-5 iulie. ”In aceste conditii, exista…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat ca, incepand de luni, 21 iunie, romanii care merg in Spania cu avionul nu mai trebuie sa prezinte certificat care atesta vaccinarea completa impotriva COVID-19, test negativ PCR sau antigen sau certificat de recuperare post-COVID-19. Romanii pot calatori…

- Riscul se mentine in perioada imediat urmatoare, precizeaza MAE intr-un comunicat transmis vineri.In context, Ministerul Afacerilor Externe le recomanda cetatenilor romani sa foloseasca toate punctele de intrare in Republica Elena si sa se asigure inaintea inceperii calatoriei ca au indeplinit toate…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Grecia, intrucat se inregistreaza cozi de masini la punctele de trecere a frontierei cu Bulgaria, avand in vedere numarul mare de persoane care calatoresc. MAE recomanda folosirea tuturor punctelor de frontiera pentru intrarea…

- Riscul se mentine in perioada imediat urmatoare, precizeaza MAE intr-un comunicat transmis vineri.In context, Ministerul Afacerilor Externe le recomanda cetatenilor romani sa foloseasca toate punctele de intrare in Republica Elena si sa se asigure inaintea inceperii calatoriei ca au indeplinit toate…

- Potrivit MAE, vor fi afectate mai multe sectoare, printre care si transportul public in comun, cu exceptia celui aerian, astfel:- nu vor circula mijloacele de transport pe calea ferata (trenurile la nivel national, trenul electric ISAP - Linia 1 care asigura accesul la aeroportul international din Atena),…