- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Grecia, unde Codul rosu de canicula se mentine pana in 27 iulie.Temperaturile vor ajunge la 44 de grade, astfel ca riscul de izbucnire a unor incendii de vegetatie ramane ridicat.Potrivit MAE, in Republica Elena, Serviciul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care vor sa tranziteze sau sa calatoreasca in Italia ca exista zboruri suspendate pe anumite aeroporturi, din cauza unui incendiu. Pentru cetațenii care vor sa tranziteze sau sa calatoreasca in Spania, MAE informeaza ca sunt emise, de catre…

- Val de caldura in Europa. Vremea extrem de calda afecteaza imai multe regiuni din Italia. Ministerul Sanatații din Italia a emis deja o alerta de Cod roșu pentru 17 orașe iar marți sunt vizate 20 de orașe de valul de caldura, de temperaturi extreme de peste 42 de grade la Roma și peste 46 de grade in…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul local de Meteorologie (EMY) a emis un cod rosu de canicula. Temperaturi care vor atinge valoarea de pana la 43 de grade Celsius, in intervalul 11…

- Ministerul Afacerilor Externe a atenționat romanii care se afla sau vor sa mearga in Grecia ca a fost emis un cod roșu de canicula, cu temperaturi care vor atinge 43 de grade Celsius, in intervalul 11-17 iulie, pentru intreg teritoriul țarii.„Autoritațile elene au emis și o avertizare privind creșterea…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Spaniei – Comunitatea Autonoma Andaluzia si Comunitatea Autonoma Extremadura ca, de pe 10 pana pe 12 iulie, Agentia Meteorologica locala a emis coduri rosu si portocaliu de…

- O alerta de calatorie in Federația Rusa a fost emisa de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) ținand cont de situația actuala de securitate. Potrivit MAE, in contextul evoluțiilor recente din Federația Rusa, precum și in continuarea mesajelor publice transmise inca de la inceputul anului precedent, MAE…

- Romanii care isi petrec mini-vacanta de 1 mai in Grecia ar putea avea probleme. Luni, transportul terestru si cel maritim sunt in greva, anunta ministerul de externe. Trenurile si feriboturile nu vor circula 24 de ore. Iar Atena si Salonic vor fi zguduite de proteste de amploare, promit functionarii…