Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca Agentia Meteorologica spaniola a actualizat prognoza de vreme nefavorabila si a emis coduri portocaliu si galben de canicula, furtuni si ploi torentiale. Astfel, pentru marti, au fost emise: * Cod galben de canicula (pana la 39 grade C), ploi torentiale (20 mm/h) si furtuna in comunitatile Aragon si Catalonia; * Cod galben de canicula (pana la 39 grade C) in comunitatile Madrid, Castilla La Mancha, Navarra si La Rioja; * Cod galben de furtuna pentru Comunitatea…