Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca, in urma cutremurului de marti dimineata din Albania, exista posibilitatea aparitiei unor replici seismice de intensitati diferite, precum si a unor disfunctionalitati in infrastructurile de transport si energie. Ministerul le recomanda cetatenilor romani sa amane, pe cat posibil, calatoriile care nu sunt necesare, iar celor care sunt prezenti pe teritoriul acestui stat sa urmareasca in mod constant media locala. Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei in Albania : +35542303133; +35542303104,…