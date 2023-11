MAE informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Italia ca va fi organizata o greva generala la nivel național in sectorul transportului public, luni, 27 noiembrie 2023, cu o durata preconizata de 24 de ore. Cetațenii romani pot solicita asistența consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei in Republica Italiana: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecționate catre Centrul de Contact și Suport al Cetațenilor Romani din Strainatate…