- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis marți o atenționare de calatorie pentru Republica Slovenia, unde este in vigoare o avertizare Cod roșu de ploi și inundații. Potrivit MAE, Agentia pentru Mediu...

- Potrivit sursei citare, sunt asteptate cresteri ale cotelor raurilor in regiunile nord-estice, precum si posibile inundatii in zonele de coasta, pana joi, 15 iulie.De asemenea, sunt asteptate precipitatii abundente, insotite de posibile furtuni si intensificari ale vantului, in zonele muntoase din regiunile…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Slovenia ca Agentia pentru Mediu slovena a emis, pentru intervalul 13-15 iulie, o avertizare cod rosu de inundatii in regiunile vestice, sudice si centrale.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Spania ca Agentia meteorologica locala a emis mai multe coduri rosu, portocaliu si galben de canicula si vant.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca Agentia Meteorologica de Stat - AEMET a actualizat prognoza de vreme nefavorabila si a emis un cod galben si unul portocaliu de vant si canicula, pentru vineri si sambata.…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis sambata, 19 iunie, o atentionare de calatorie pentru romanii care merg in concediu in Grecia. Motivul este acela ca se inregistreaza cozi de masini la punctele de trecere a frontierei cu Bulgaria, avand in vedere numarul mare de persoane care calatoresc. MAE…

- Funcționarii publici din Grecia vor organiza, joi, o greva generala de 24 de ore, ii informeaza MAE pe romanii care sunt sau intenționeaza sa calatoreasca in Grecia. Greva va afecta și transportul public in comun. Romanii sunt sfatuiți sa evite deplasarile neesențiale in zonele centrale din Atena,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca autoritatile locale au emis o avertizare de fenomene meteo puternice generate de prezenta unui front atmosferic rece, cu precipitatii, vant puternic si o concentratie ridicata…