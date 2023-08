Stiri pe aceeasi tema

Din acest motiv, ar putea fi afectate transportul rutier si maritim si furnizarea electricitatii, scrie news.ro. Potrivit MAE, in Republica Croatia, in conformitate cu datele...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Spania, ca Agentia Meteorologica locala - AEMET a actualizat prognoza de vreme nefavorabila si a emis coduri rosu si portocaliu de canicula, pentru perioada 17 - 19 iulie.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Spaniei - Comunitatea Autonoma Andaluzia si Comunitatea Autonoma Extremadura ca, de pe 10 pana pe 12 iulie, Agentia Meteorologica locala (AEMET)

E vara, e anotimpul concediilor și al vacanțelor. Daca aveți planuri de calatorie in Spania, e bine sa țineți cont de faptul ca se anunța zile calduroase, cu temperaturi caniculare. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, luni seara, o atenționare de calatorie pentru Spania, anunțand ca au fost…

- MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Spania, ca Agentia Meteorologica spaniola a emis coduri rosu si portocaliu de canicula.

Hidrologii au emis cod portocaliu și cod galben de inundații valabile de sambata pana duminica in mai multe județe din Ardeal, Banat, Muntenia și Dobrogea....

Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Croația ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul Hidro-Meteorologic croat, pentru perioada 17 – 19 mai 2023, au fost emise coduri roșu și portocaliu de vant,…

