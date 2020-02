Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Germania ca, in conformitate cu datele transmise de Autoritatea Federala...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale si serviciul meteorologic al Aeronauticii militare franceze, in perioada 22 – 26 ianuarie 2020, in Departamentul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca in Grecia au fost prognozate precipitatii sub forma de lapovita, ninsoare si ploi abundente in partea de est a tarii, vant puternic in Marea Egee si o potentiala intrerupere a circulatiei navelor civile in zilele de 5 si 6...

- Avand in vedere escaladarea tensiunilor in zona Orientului Mijlociu, generata de ultimele evenimente din Republica Irak, Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetațenilor romani sa evite calatoriile care nu sunt absolut necesare in aceasta țara. De asemenea, cetațenilor romani care se afla in Orientul…

- Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetatenilor romani sa evite calatoriile care nu sunt absolut necesare in Irak, avand in vedere escaladarea tensiunilor in zona Orientului Mijlociu, generata de ultimele evenimente din aceasta tara. De asemenea, se recomanda evitarea zonelor in care…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Arhipelagul Mayotte din Republica Franceza ca prefectul regiunii a decis emiterea unui cod rosu privind trecerea ciclonului tropical "Belna", incepand de duminica. Potrivit…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale si serviciul meteorologic al Aeronauticii militare franceze, duminica si luni se mentin codurile de vreme…