- George Maior este propus pentru a fi numit ambasador in Regatul Hasemit al Iordaniei, consilierul prezidențial Andrei Muraru in Statele Unite ale Americii, iar Emil Hurezeanu in Austria, potrivit propunerilor inaintate de MAE Parlamentului. „Ministerul Afacerilor Externe a transmis la joi, catre Comisiile…

- Dispozitiile Legii pentru modificarea OUG privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) care prevad numirea presedintelui si a celor doi vicepresedinti in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a noului act normativ sunt "imprecise",…

- Dan Mihalache, fostul consilier al președintelui Klaus Iohannis, a primit aviz favorabil in comisiile reunite pentru politica externa și pentru comunitațile de romani din afara granițelor țarii din Senat și Camera Deputaților pentru a prelua postul de ambasador in Cipru. Citește și: Ministrul…

- Comisiile pentru politica externa ale Senatului si Camerei Deputatilor se vor reuni miercuri, 6 ianuarie 2021, de la orele 11.30, la sala "Avram Iancu" nivel P1 , pentru a audia candidatii propusi de Ministerul Afacerilor Externe pentru posturile de ambasadori ai Romaniei in strainatate.La audieri va…

- Biroul permanent al Senatului a decis ca senatorii sa se reuneasca in plen miercuri, de la ora 16,00, pe ordinea de zi fiind inclusa solicitarea presedintelui Klaus Iohannis pentru reexaminarea Legii privind respingerea OUG 123/2020 de modificare a art. 3 din Legea 61/1993 privind alocatia de stat…

- Plenul Senatului a adoptat, marti, programul de lucru pentru perioada 23 - 31 decembrie, propus de Biroul permanent si aprobat de Comitetul liderilor. Miercuri, 23 decembrie, incepand cu ora 10,00, senatorii vor lucra in comisiile permanente. Citește și: Marcel Ciolacu ii atrage atenția…